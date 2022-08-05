Ученые «оживили» органы свиней спустя час после смерти

Американским ученым удалось восстановить кровообращение в жизненно важных органах свиней спустя час после их смерти. По мнению исследователей, проведенный опыт вызвал новые этические вопросы о том, что можно считать окончательной гибелью живого организма, пишет Live 24.

Результаты этого исследования поставили под сомнение сложившееся представление, что смерть сердца с после прекращения кровообращения и оксигенации — то есть, насыщения кислородом, необратима. Теперь все мы стали лицом к лицу с этическим вопросом по поводу того, каковы вообще критерии смерти, — отметили ученые.

При этом в 2019 году той же команде исследователей удалось возобновить работу мозга умершей свиньи. Нейроэтик из Университета Дьюка в Дареме Нита Фарахани назвала такой эксперимент предположительным. Однако, по ее мнению, вполне возможно, что это может стать еще одним шагом к опровержению некоторых возможностей человеческого тела.