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1 час назад

Ученые смогли «оживить» органы свиней спустя час после смерти

News.ru

Американским ученым удалось восстановить кровообращение в жизненно важных органах свиней спустя час после их смерти. По мнению исследователей, проведенный опыт вызвал новые этические вопросы о том, что можно считать окончательной гибелью живого организма, пишет Live 24.

Ученые «оживили» органы свиней спустя час после смерти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Результаты этого исследования поставили под сомнение сложившееся представление, что смерть сердца с после прекращения кровообращения и оксигенации — то есть, насыщения кислородом, необратима. Теперь все мы стали лицом к лицу с этическим вопросом по поводу того, каковы вообще критерии смерти, — отметили ученые.

При этом в 2019 году той же команде исследователей удалось возобновить работу мозга умершей свиньи. Нейроэтик из Университета Дьюка в Дареме Нита Фарахани назвала такой эксперимент предположительным. Однако, по ее мнению, вполне возможно, что это может стать еще одним шагом к опровержению некоторых возможностей человеческого тела.

Ранее эстонский фермер Мартин Тамм взял на работу беженца с Украины, о чем наверняка пожалел. Украинец украл у него уникальную свинью, стоимость которой составляла около €1 млн. Животное пустили на мясо.

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