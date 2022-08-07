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9 минут назад

Почему не все птицы обладают птичьим мозгом

Ferra.ruиещё 1

Мозг птиц удивляет учёных. Несмотря на небольшой размер головы, попугаи и врановые демонстрируют недюжинный интеллект, решая некоторые головоломки не хуже приматов. От чего же это зависит?

Почему не все птицы обладают птичьим мозгом
Фото: FerraFerra

Предыдущие исследования показали, что мозг певчих птиц и попугаев содержит очень большое количество нейронов в отдельных областях, иногда даже больше, чем у обезьян. Но хотя идея о том, что когнитивные способности связаны с общим количеством нейронов, кажется интуитивной, у неё нет достаточных доказательств.

Недавнее сравнение обезьян, врановых и голубей показало, что общее количество нейронов плохо предсказывает когнитивные способности, хотя и может объяснить скорость обучения животного или его приспособляемость к ситуациям. Но что именно мы должны считать? Относительное количество нейронов или абсолютное? Другими словами, достаточно ли большого тела, чтобы сделать птицу умной? Или всё дело в том, насколько велик мозг по отношению к телу? Группа исследователей в новой работе пишет, что верно и то, и другое.

Учёные обнаружили, что виды птиц с большим количеством нейронов в мантии мозга более изобретательны. Но когда в мантии больше нейронов, в других частях мозга их меньше. «Если птица содержит непропорционально большое количество нейронов в большой части переднего мозга, это должно привести к тому, что мозг будет больше как в абсолютном выражении, так и по сравнению с размером тела. Так, интеллект птиц зависит от «непропорционального распределения нейронов».

Исследователи также пришли к выводу, что более крупные виды ворон и попугаев, известные своим интеллектом, проводят больше времени в гнезде, что даёт мозгу больше времени для роста и накопления определённых нейронов. То же самое происходит с человеком. То есть, можно сказать, что у некоторых птиц мозг не птичий по некоторым параметрам.

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