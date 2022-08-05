YouTube тестирует функцию масштабирования видео

Администрация YouTube запустила тестирование новой функции, которая уже стала доступна пользователям с Premium-подпиской. Она позволяет масштабировать видео, чтобы разглядеть мелкие детали. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Вместо того, чтобы разворачивать ролик на весь экран, пользователи YouTube Premium смогут «растянуть» видео, приблизив желаемые элемент. На текущий момент функция выглядит так, как будто ее делали специально для просмотра в портретном режиме.

Владельцы Premium-подписки со смартфонами на базе Android уже сейчас могут опробовать нововведение — для этого нужно нажать на фото профиля и открыть раздел с премиум-функциями. Там есть страница, которая предлагает опробовать новые «фишки», на которой необходимо включить «pinch to zoom».

Сообщается, что протестировать функцию можно только до 1 сентября 2022 года — этого периода будет достаточно, чтобы администрация YouTube могла оценить фидбэк. Сроки внедрения функции для всех остальных пользователей пока не разглашаются.