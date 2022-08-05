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44 минуты назад

В YouTube появилась возможность приблизить видео, чтобы разглядеть мелкие детали

Газета.Ru

Администрация YouTube запустила тестирование новой функции, которая уже стала доступна пользователям с Premium-подпиской. Она позволяет масштабировать видео, чтобы разглядеть мелкие детали. Об этом сообщает портал 9to5Google.

YouTube тестирует функцию масштабирования видео
Фото: UnsplashUnsplash

Вместо того, чтобы разворачивать ролик на весь экран, пользователи YouTube Premium смогут «растянуть» видео, приблизив желаемые элемент. На текущий момент функция выглядит так, как будто ее делали специально для просмотра в портретном режиме.

Владельцы Premium-подписки со смартфонами на базе Android уже сейчас могут опробовать нововведение — для этого нужно нажать на фото профиля и открыть раздел с премиум-функциями. Там есть страница, которая предлагает опробовать новые «фишки», на которой необходимо включить «pinch to zoom».

Сообщается, что протестировать функцию можно только до 1 сентября 2022 года — этого периода будет достаточно, чтобы администрация YouTube могла оценить фидбэк. Сроки внедрения функции для всех остальных пользователей пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что «Яндекс» встроил синхронный перевод прямых трансляций на YouTube в свой браузер.

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