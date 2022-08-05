В России рекордно подешевел iPhone 13 Pro

В российских магазинах значительно снизилась цена на iPhone 13 Pro. Теперь смартфон можно купить за 71 тысячу. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru.

Официальные продажи смартфонов в России стартовали 24 сентября 2021 года. Тогда компания Apple выставила рекомендованную розничную цену для iPhone 13 Pro в России от 99 990 рублей. Теперь же в российских магазинах флагман можно найти дешевле 75 тысяч рублей. Самая низкая цена в России составляет 70 980 рублей.

Кроме этого, подешевел на российском рынке и iPhone 13. Базовый смартфон с накопителем на 128 гигабайт можно приобрести за 56 тысяч рублей. Вероятнее всего, смартфон подешевел в преддверии презентации телефонов серии iPhone 14.