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1 час назад

Популярность устаревшего Internet Explorer оценили

Lenta.ru

Браузером Internet Explorer пользуются менее одного процентов потребителей. Данная информация следует из актуального отчета Statcounter.

Популярность устаревшего Internet Explorer оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным глобальной статистики, в июле 2022 года устаревший Internet Explorer был установлен на компьютеры 0,75 процента пользователей. Аналитики оценили популярность программы, заметив, что доля IE впервые оказалась меньше одного процента. Пришедший на замену программы Edge получил долю 10,84 процента.

Лидером рынка браузеров оказался Chrome — программу от Google предпочли 66,19 процента потребителей. На втором месте разместили Edge, на третьей — с долей 8,94 процента — Safari. Ниже расположились Firefox и Opera, которые получили по 8,08 и 3,06 процентов соответственно.

Также специалисты оценили рынок интернет-обозревателей в России. Здесь на первом месте с долей 50,56 процента оказался Chrome, на втором поместили «Яндекс.Браузер» — 21,11 процента, на третьем расположили Opera — программа получила долю 10,94 процента.

Ранее энтузиасты рассказали о способе вернуть устаревший браузер Internet Explorer в актуальную версию Windows. Активировать скрытую в ОС утилиту можно с помощью настроек.

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