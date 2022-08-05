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28 минут назад

Razer выпустила электроскутер NIU X Razer SQi Edition

ITZine.ru

Рынок электрических скутеров находится на подъёме и сейчас в нём появляется всё больше компаний-участников. Сегодня к ним присоединился Razer, который объединился с брендом NIU и выпустил скутер NIU X Razer SQi Edition.

Razer выпустила электроскутер NIU X Razer SQi Edition
Фото: itzine.ruitzine.ru

«Очень рады сообщить, что мы сотрудничаем с NIU для создания ограниченного выпуска электрического скутера Niu X Razer SQi Edition. Спрос на него был огромным. Мы выпустили его вчера в Китае, и все было распродано всего за 2 секунды!»

Новинка весит 50 кг и хорошо подходит для ежедневных городских поездок на расстояние до 65 км. Максимальная скорость разгона скутера ограничена 25 км/ч. Как и говорилось в релизе компании, скутер был выпущен эксклюзивно для Китая. Цена на момент продаж составляла 1482 доллара.

Пока Razer не объявила, будет ли повторный запуск продаж скутера.

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