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12 минут назад

Впервые созданы синтетические эмбрионы

Lenta.ruиещё 1

Команда израильских специалистов из Института Вейцмана в Израиле впервые создала синтетические эмбрионы из стволовых клеток мышей. Выводы работы опубликованы в журнале Cell.

Впервые созданы синтетические эмбрионы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для этого ученые заставили стволовые клетки грызунов собираться в эмбрионоподобные структуры с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем. Некоторые клетки были предварительно обработаны химическими соединениями для активации генетических программ развития определенных органов или плаценты.

В результате экспериментов большинство клеток не смогли сформироваться в необходимые структуры, около 0,5 процента преобразовались в небольшие сгустки из которых впоследствии выросли ткани и органы. Синтетические эмбрионы по структуре и генетическим данным совпали с настоящими на 95 процентов.

В июле сотрудники Массачусетского технологического института в США заметили, что эмбрионы морских звезд вместе образуют необычно организованную кристаллоподобную структуру.

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