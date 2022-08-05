В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
53 минуты назад

В iPhone предсказали появление рекордной памяти

Lenta.ru

В самом дорогом смартфоне Apple появится накопитель емкостью два терабайта. Об этом сообщает издание MacRumors.

В iPhone предсказали появление рекордной памяти
Фото: UnsplashUnsplash

Журналисты медиа собрали главные слухи о будущих телефонах Apple, выпуск которых ожидается в сентябре. По словам авторов, новые смартфоны IT-бренда могут получить накопитель емкостью два терабайта. Если слухи подтвердятся, то это будет рекордный показатель для телефонов Apple. Однако такой объем памяти будет иметь только самый дорогой аппарат серии — iPhone 14 Pro Max.

В 2021 году Apple выпустила iPhone 13 Pro Max, который получил рекордный на тот момент накопитель емкостью один терабайт. Девайс оценили в 1599 долларов. Также специалисты предсказали отсутствие лотка для сим-карты, который заменит встроенный интерфейс eSIM.

Ожидается, что новые смартфоны будут иметь улучшенную селфи-камеру с диафрагмой ƒ/1.9 и поддержкой автофокуса. Ожидается, что топовые устройства получат широкоугольную камеру разрешением 48 мегапикселей.

В заключение журналисты сослались на отчет инсайдера Мин-Чи Ко, согласно которому аппараты серии iPhone 14 будут иметь улучшенную систему охлаждения с испарительной камерой. Подобная система поможет контролировать температуру гаджетов при выполнении интенсивных задач.

Ранее инсайдеры сообщили, что базовая модель iPhone 14 будет оценена в 799 долларов. Во столько же был оценен iPhone 13.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители