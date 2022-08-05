Ученые изобрели способ производства электричества из человеческого пота

Биологи изобрели способ получения стойких биопленок на основе бактерий Geobacter sulfurreducens. Статья об этом опубликована в Nature Communications.

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Эти бактерии обладают способностью производить и проводить электричество, и с их помощью ученые надеются создать электронные устройства. Однако для этого надо решить проблему, откуда клетки-генераторы будут брать энергию.

Дэрек Лавли и его коллеги воспользовались способностью G. sulfurreducens формировать стойкие плотные структуры со способностью прикрепляться к поверхности субстрата, то есть, формировать биопленки. Такая биопленка из бактерий способна проводить электричество.

Затем на этой биопленке ученые вырезали лазером электрическую схему и поместили между металлических электродов, а всю конструкцию целиком залили мягким клейким полимером. Получившееся в результате устройство можно приклеить на кожу, и оно будет производить электричество из пота.

По оценкам разработчиков, биопленка толщиной всего 40 микрометров позволяет получить батарею с плотностью энергии около одного микроватта на квадратный сантиметр. В ходе экспериментов с помощью такой батареи удалось запитать маломощные гаджеты.