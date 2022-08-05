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27 минут назад

Virgin Galactic повторно отложила суборбитальный полет туристов

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Американская компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона отложила коммерческий суборбитальный полет на высоту около 100 км от поверхности Земли до второго квартала 2023 года из-за убытков 111 млн долларов.

Virgin Galactic повторно отложила суборбитальный полет туристов
Фото: ReutersReuters

«Наши краткосрочные планы теперь предусматривают осуществление суборбитального полета туристов во втором квартале 2023 года. Мы внедрили множество действенных инициатив, способствующих долгосрочному успеху», – говорится в отчете компании, передает ТАСС.

Убытки Virgin Galactic во втором квартале составили около 111 млн долларов, превысив почти на 18 млн долларов показатель за аналогичный период 2021 года.

Ранее Virgin Galactic планировала суборбитальный полет в четвертом квартале 2022 года, однако перенесла его на первый квартал 2023 года. В феврале компания начала продажу билетов на космические путешествия, установив цены на уровне 450 тыс. долларов на человека при условии первоначального взноса в размере 150 тыс. долларов.

Virgin Galactic развивает проекты суборбитальных туристических полетов. Для этого был построен космолет Unity на шесть пассажиров. Всего с 2016 года компания провела 22 испытательных полета космолетов. В миссии Unity-22, состоявшейся 11 июля 2021 года, приняли участие Ричард Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic. Космолет поднялся на высоту 86 км, где экипаж в течение нескольких минут ощущал состояние невесомости.

Наука и техника,Ричард Брэнсон,
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