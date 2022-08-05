Изучен механизм регенерации кожи

В ходе исследования ученые выявили молекулярный механизм регенерации кожных покровов, который происходит в белке CDK9, отвечающем за дифференцировку стволовых клеток. Оказалось, что в обычное время эти клетки находятся в состоянии покоя, но при повреждении определенная группа генов моментально активируется для запуска барьерных функций кожи. Стволовые клетки постоянно находятся в двух состояниях: создание копий самих себя, то есть самообновление, либо дифференцировка для поддержания целостности кожи.