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22 минуты назад

Изучен механизм регенерации кожи

Lenta.ru

Специалисты из Северо-Западного университета в США изучили механизм регенерации кожи человека. Выводы работы описаны в журнале Nature Communications.

Изучен механизм регенерации кожи
Фото: UnsplashUnsplash

В ходе исследования ученые выявили молекулярный механизм регенерации кожных покровов, который происходит в белке CDK9, отвечающем за дифференцировку стволовых клеток. Оказалось, что в обычное время эти клетки находятся в состоянии покоя, но при повреждении определенная группа генов моментально активируется для запуска барьерных функций кожи. Стволовые клетки постоянно находятся в двух состояниях: создание копий самих себя, то есть самообновление, либо дифференцировка для поддержания целостности кожи.

Ранее ученые из Австралии исследовали взаимосвязь иммунитета и кишечника. Диета с высоким содержанием белка способствует изменению микробиоты кишечника, вызывая иммунный ответ.

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