Российская нейросеть научилась оценивать комментарии

Российская компания LiveDune объявила о своей свежей разработке — нейросети «Ольга Станиславовна», которая оценивает тональность комментариев пользователей, а также определять иронию и сарказм в них.
Сообщается, что название проект получил в честь учительницы директора компании. На первом этапе нейронную сеть обучали на вручную размеченных комментариях. Далее для этих целей уже использовались словари жаргонизмов и мата.
По словам создателей, «Ольгу Станиславовну» научили распознавать русский литературный язык и современный сетевой сленг. Основным направлением, в котором планируется её применять, называется исследование развития русского языка.
Отметим, что на сегодняшний день нет никакой информации о планах использовать разработку для мониторинга комментариев в социальных сетях.