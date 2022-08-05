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46 минут назад

Российская нейросеть научилась оценивать комментарии и распознавать в них сарказм

Ferra.ru

Российская компания LiveDune объявила о своей свежей разработке — нейросети «Ольга Станиславовна», которая оценивает тональность комментариев пользователей, а также определять иронию и сарказм в них.

Российская нейросеть научилась оценивать комментарии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что название проект получил в честь учительницы директора компании. На первом этапе нейронную сеть обучали на вручную размеченных комментариях. Далее для этих целей уже использовались словари жаргонизмов и мата.

По словам создателей, «Ольгу Станиславовну» научили распознавать русский литературный язык и современный сетевой сленг. Основным направлением, в котором планируется её применять, называется исследование развития русского языка.

Отметим, что на сегодняшний день нет никакой информации о планах использовать разработку для мониторинга комментариев в социальных сетях.

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