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55 минут назад

Tesla показала руки своего робота-гуманоида Optimus на тизер-фото

Газета.Ru

Tesla выпустила тизер своего робота-гуманоида Optimus, презентация которого состоится на мероприятии Tesla AI Day #2 30 сентября 2022 года. Как сообщает портал Electrek, на фото, опубликованном в сети, видно руки робота, сложенные в виде сердца.

Tesla показала руки своего робота-гуманоида Optimus на тизер-фото
Фото: Газета.руГазета.ру

Предыдущая презентация Tesla AI Day состоялась в прошлом году — именно на ней глава Tesla Илон Маск впервые раскрыл планы по созданию человекоподобного робота. Тогда он носил имя Tesla Bot, но впоследствии был переименован в Optimus. Сейчас Маск обещает, что к 30 сентября компания подготовит рабочий прототип Optimus, чтобы показать его публике.

Кроме того, миллиардер уверен, что бизнес Tesla по производству роботов впоследствии может затмить бизнес по производству электрокаров.

«Я считаю, что в долгосрочной перспективе Optimus будет более важным проектом, чем автомобиль. Он перевернет все представление об экономике с ног на голову», — заявил Маск.

Ранее стало известно о том, что Tesla заставит водителей платить за использование навигатора в своих электрокарах.

Наука и техника,Илон Маск,
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