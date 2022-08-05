Производитель защитных стекол раскрыл форму и размер выреза в iPhone 14 Pro

Китайский производитель аксессуаров Laobang Technology опубликовал «живое» фото защитного стекла для iPhone 14 Pro, тем самым раскрыв форму выреза на будущем смартфоне от Apple. Об этом сообщает портал My Drivers.

Фото: Газета.ру Газета.ру

На снимке можно увидеть довольно крупный вырез в виде восклицательного знака — для фронтальной камеры и других датчиков. Ранние рендеры предполагали аналогичную форму, но меньшие размеры. My Drivers признает, что производитель стекол делает вырезы чуть крупнее реальных сенсоров, чтобы облегчить их наклеивание, но даже с таким допущением он кажется довольно большим.

Начиная с модели iPhone X, Apple использовала вырез, который прозвали «челкой» или «монобровью». В линейке под номером 14 компания решила отойти от привычной формы и внедрить вырез в виде восклицательного знака, который уже применяют другие вендоры в своих устройствах.

Презентация iPhone 14 должна пройти в сентябре 2022 года. Компания Apple представит четыре новые модели смартфонов.