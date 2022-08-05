В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
54 минуты назад

Производитель защитных стекол раскрыл форму и размер выреза в iPhone 14 Pro

Газета.Ru

Китайский производитель аксессуаров Laobang Technology опубликовал «живое» фото защитного стекла для iPhone 14 Pro, тем самым раскрыв форму выреза на будущем смартфоне от Apple. Об этом сообщает портал My Drivers.

Производитель защитных стекол раскрыл форму и размер выреза в iPhone 14 Pro
Фото: Газета.руГазета.ру

На снимке можно увидеть довольно крупный вырез в виде восклицательного знака — для фронтальной камеры и других датчиков. Ранние рендеры предполагали аналогичную форму, но меньшие размеры. My Drivers признает, что производитель стекол делает вырезы чуть крупнее реальных сенсоров, чтобы облегчить их наклеивание, но даже с таким допущением он кажется довольно большим.

Начиная с модели iPhone X, Apple использовала вырез, который прозвали «челкой» или «монобровью». В линейке под номером 14 компания решила отойти от привычной формы и внедрить вырез в виде восклицательного знака, который уже применяют другие вендоры в своих устройствах.

Презентация iPhone 14 должна пройти в сентябре 2022 года. Компания Apple представит четыре новые модели смартфонов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, сколько будет стоить iPhone 14 на старте продаж.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители