Раскрыты особенности наушников Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Пока фанаты Apple ждут анонса второго поколения беспроводных наушников AirPods Pro, любители продукции Samsung уже совсем скоро получат своё.

Фото: ferra.ru ferra.ru

На следующей неделе, 10 августа, корейский IT-гигант проведёт ежегодную презентацию — Galaxy Unpacked. И в рамках неё, судя по всему, компания покажет новые топовые наушники.

По крайней мере, это следует из свежей утечки, которая раскрыла основные характеристики и внешний вид Galaxy Buds 2 Pro.

Из неё можно, например, узнать, что наушники оснастят 10-мм драйверами, а также несколькими микрофонами на каждом вкладыше для оптимального приёма голоса и шумоподавления.

Не забыла Samsung и о новых функциях. В свежих Galaxy Buds Pro нас ждут интеллектуальное активное шумоподавление и 360-градусный звук. Также наушники смогут передавать голос в формате HD для более чётких созвонов.