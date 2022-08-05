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18 минут назад

Раскрыты особенности и внешний вид топовых наушников Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Ferra.ruиещё 1

Пока фанаты Apple ждут анонса второго поколения беспроводных наушников AirPods Pro, любители продукции Samsung уже совсем скоро получат своё.

Раскрыты особенности наушников Samsung Galaxy Buds 2 Pro
Фото: ferra.ruferra.ru

На следующей неделе, 10 августа, корейский IT-гигант проведёт ежегодную презентацию — Galaxy Unpacked. И в рамках неё, судя по всему, компания покажет новые топовые наушники.

По крайней мере, это следует из свежей утечки, которая раскрыла основные характеристики и внешний вид Galaxy Buds 2 Pro.

Из неё можно, например, узнать, что наушники оснастят 10-мм драйверами, а также несколькими микрофонами на каждом вкладыше для оптимального приёма голоса и шумоподавления.

Не забыла Samsung и о новых функциях. В свежих Galaxy Buds Pro нас ждут интеллектуальное активное шумоподавление и 360-градусный звук. Также наушники смогут передавать голос в формате HD для более чётких созвонов.

От одного заряда наушники смогут проработать до 8 часов, а вместе с зарядным кейсом это число увеличится до 29 часов. Сарт продаж новинки ожидается уже 26 августа, а стартовая цена составит 299 евро.

Наука и техника,Apple,
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