В Москве ИИ научился определять признаки аневризмы аорты

Московские врачи с помощью искусственного интеллекта теперь могут определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Умные алгоритмы помогают находить отклонения уже по 13 направлениям исследований, сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

"Теперь искусственный интеллект помогает московским врачам искать заболевания еще по двум направлениям исследований. Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Искусственный интеллект упрощает и ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже малейшие отклонения. Пациенты, в свою очередь, получают более быструю и качественную диагностику", - приводятся слова замруководителя Департамента здравоохранения города Москвы Ильи Тырова.

Прежде чем допустить искусственный интеллект к анализу снимков лучевых исследований, научные сотрудники, инженеры и врачи-эксперты тестируют его работу. Новые сервисы успешно прошли все испытания. Применение компьютерного зрения упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также позволяет врачам сосредоточиться на оценке результатов исследований. Московские рентгенологи уже два года используют умные алгоритмы в своей работе. Все это время нейросети постоянно совершенствуются - их точность и скорость работы значительно увеличились.