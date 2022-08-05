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50 минут назад

В Москве искусственный интеллект научился определять признаки аневризмы аорты

ТАСС

Московские врачи с помощью искусственного интеллекта теперь могут определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Умные алгоритмы помогают находить отклонения уже по 13 направлениям исследований, сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

В Москве ИИ научился определять признаки аневризмы аорты
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПресс-служба Мэра и Правительства Москвы

"Теперь искусственный интеллект помогает московским врачам искать заболевания еще по двум направлениям исследований. Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Искусственный интеллект упрощает и ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже малейшие отклонения. Пациенты, в свою очередь, получают более быструю и качественную диагностику", - приводятся слова замруководителя Департамента здравоохранения города Москвы Ильи Тырова.

Прежде чем допустить искусственный интеллект к анализу снимков лучевых исследований, научные сотрудники, инженеры и врачи-эксперты тестируют его работу. Новые сервисы успешно прошли все испытания. Применение компьютерного зрения упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также позволяет врачам сосредоточиться на оценке результатов исследований. Московские рентгенологи уже два года используют умные алгоритмы в своей работе. Все это время нейросети постоянно совершенствуются - их точность и скорость работы значительно увеличились.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину проходит на базе столичного Центра диагностики и телемедицины. Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно с городским департаментом информационных технологий. Центр диагностики и телемедицины стал площадкой для развития умных решений на базе искусственного интеллекта в России, а также поддержки отечественных разработчиков.

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