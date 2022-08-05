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53 минуты назад

"Яндекс" встроил синхронный перевод прямых трансляций в браузер

Газета.Ru

В «Яндекс.Браузере» появилась технология, которая осуществляет автоматический закадровый перевод прямых трансляций на YouTube. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

"Яндекс" выпустил синхронный перевод прямых трансляций
Фото: Газета.руГазета.ру

Таким образом, россияне смогут смотреть в режиме онлайн презентации смартфонов и иных гаджетов, космические запуски, интервью со знаменитостями и многое другое, не дожидаясь, пока в сети появится видео с переводом.

Работа с переводом прямой трансляции строится таким образом: одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст буквально, другая – определяет пол спикера по биометрии. Третья нейросеть расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты — части, которые содержат законченную мысль. Их забирает еще одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.

«Следующий шаг — перевод потоковых трансляций и видеороликов не только на YouTube, но и, например, в Twitch. Перевод трансляций уже можно запустить на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Далее мы добавим новые пары европейских языков, а также китайский, японский и другие», — рассказал руководитель приложения «Яндекс» и «Яндекс.Браузера» Дмитрий Тимко.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как нейросеть создала баннеры для интернет-магазина, заменив штатного дизайнера.

Наука и техника,Яндекс,
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