Из рыбьей чешуи начнут производить телевизоры

Японские ученые нашли способ превращения рыбьей чешуи в углеродные нанолуковицы. Исследование было опубликовано в журнале Green Chemistry.

Углеродная нанолуковица (CNO) — наноразмерная углеродная структура, образованная вложенными друг в друга углеродными сферами. Данная форма обладает превосходной электрической и теплопроводностью, ее применяют в биомедицине, биоимиджинге и электронике — например, при производстве панелей для телевизоров. Ученые Нагойского технологического университета начали синтезировать инновационный материал из рыбьих отходов.

В материале говорится, что коллаген, содержащийся в рыбьей чешуе, может поглощать достаточное количество микроволнового излучения для быстрого повышения температуры. Это приводит к термическому разложению, которое способствует синтезу CNO. Новый подход не требует ни сложных катализаторов, ни жестких условий, ни длительного времени ожидания — процесс занимает всего 10 секунд. Напротив, традиционный процесс синтеза нанолуковиц сопряжен с трудностями и выбросом вредных веществ в атмосферу.

«Стабильные оптические свойства полученных из чешуи нанолуковиц могут позволить нам изготавливать излучающие гибкие пленки большой площади и светодиодные устройства», — отметил доцент Такаши Шираи.

В будущем CNO собираются применять при создании панелей для QLED-телевизоров нового поколения. По словам специалистов, новый способ позволит заметно ускорить и удешевить производство.