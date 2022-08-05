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51 минуту назад

"Известия": Минцифры не допустит снижения скорости мобильного интернета в России

Газета.Ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не допустит снижения скорости мобильного интернета в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Минцифры рассказало, сколько осталось оборудования для интернета в России
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек», — заявили в ведомстве.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей отметили, что для бесперебойного развития инфраструктуры интернет-связи запасов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. Средняя скорость мобильного интернета в России составляет 21 Мбит/с, по данным гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова.

Ранее в России вдвое выросло число мошеннических онлайн-аптек.

Наука и техника,Денис Кусков,Минкомсвязь РФ,Российский союз промышленников и предпринимателей,Минпромторг,
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