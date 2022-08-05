Минцифры рассказало, сколько осталось оборудования для интернета в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не допустит снижения скорости мобильного интернета в России , сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек», — заявили в ведомстве.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей отметили, что для бесперебойного развития инфраструктуры интернет-связи запасов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. Средняя скорость мобильного интернета в России составляет 21 Мбит/с, по данным гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова.