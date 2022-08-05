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1 час назад

"Известия": заболевание оспой обезьян несет риски развития слепоты

ТАССиещё 1

Каждый десятый пациент с диагностированной оспой обезьян теряет зрение из-за осложнений. Об этом в пятницу пишут "Известия" со ссылкой на статистику египетских ученых и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Раскрыты неожиданные риски заболевания оспой обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При инфицировании глаз есть риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и в последующем рубцеванию, а в итоге - необратимой потере зрения", - приводит издание слова директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Кроме того, в Египте, где вспышка вируса обезьян происходит уже не впервые, слепота может быть вызвана воспалением роговицы, вероятным последствием заражения этим зоонозным вирусом. У каждого десятого инфицированного наблюдается потеря зрения, у каждого пятого - светобоязнь, у каждого третьего - конъюнктивит. Вдобавок у 17% диагностированных развиваются очаговые поражения конъюнктивы, у 7,5% - кератит, а у 4% - изъязвления роговицы, приводят "Известия" данные исследователей египетского Университета Танта.

О вспышке оспы обезьян

23 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. Глава ВОЗ также отметил, что у мирового сообщества на данный момент есть все инструменты для того, чтобы взять вспышку под контроль и остановить передачу вируса.

По данным пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 22 июля из городской больницы выписали единственного в России пациента, у которого диагностировалась оспа обезьян. Как сообщила 25 июля журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот случай завоза оспы обезьян в РФ был своевременно купирован и распространения не получил. Риски распространения заболевания в России крайне невелики, сказала она.

Наука и техника,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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