Раскрыты неожиданные риски заболевания оспой обезьян

Каждый десятый пациент с диагностированной оспой обезьян теряет зрение из-за осложнений. Об этом в пятницу пишут "Известия" со ссылкой на статистику египетских ученых и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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"При инфицировании глаз есть риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и в последующем рубцеванию, а в итоге - необратимой потере зрения", - приводит издание слова директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Кроме того, в Египте, где вспышка вируса обезьян происходит уже не впервые, слепота может быть вызвана воспалением роговицы, вероятным последствием заражения этим зоонозным вирусом. У каждого десятого инфицированного наблюдается потеря зрения, у каждого пятого - светобоязнь, у каждого третьего - конъюнктивит. Вдобавок у 17% диагностированных развиваются очаговые поражения конъюнктивы, у 7,5% - кератит, а у 4% - изъязвления роговицы, приводят "Известия" данные исследователей египетского Университета Танта.

О вспышке оспы обезьян

23 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. Глава ВОЗ также отметил, что у мирового сообщества на данный момент есть все инструменты для того, чтобы взять вспышку под контроль и остановить передачу вируса.