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49 минут назад

СМИ: Китай запустил экспериментальный многоразовый космический аппарат

Газета.Ruиещё 1

Китайское национальное космическое управление в пятницу, 5 августа, запустило в космос экспериментальный многоразовый космический аппарат, сообщает «Центральное телевидение Китая» (CGTN).

Китай запустил экспериментальный многоразовый космический аппарат
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Уточняется, что с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу запустили ракету-носитель CZ-2 °F («Чанчжэн-2-эф»). Предполагается, что после выполнения определенных задач на орбите, ракета вернется на Землю, совершив посадку в заданном районе на территории Китая.

В сообщении «Центрального телевидения Китая» не приводится других подробностей.

Ранее Китай запланировал старт миссии по тарану астероида на 2026 год.

Согласно проведенной презентации, в качестве цели для испытаний выбран объект 2020 PN1. Запуск будет совершен с помощью ракеты «Чанчжэн-3B», в составе миссии будут ударный элемент и наблюдателей аппарат. Первый столкнется с астероидом подобно американскому аппарату миссии DART, запущенной к астероиду Диморф осенью 2021 года. Второй же аппарат будет выполнять роль Hera, который к 2026 году запустит Европейское космическое агентство для анализа повреждений Диморфа.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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