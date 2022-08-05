Китай запустил экспериментальный многоразовый космический аппарат

Уточняется, что с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу запустили ракету-носитель CZ-2 °F («Чанчжэн-2-эф»). Предполагается, что после выполнения определенных задач на орбите, ракета вернется на Землю, совершив посадку в заданном районе на территории Китая.

Согласно проведенной презентации, в качестве цели для испытаний выбран объект 2020 PN1. Запуск будет совершен с помощью ракеты «Чанчжэн-3B», в составе миссии будут ударный элемент и наблюдателей аппарат. Первый столкнется с астероидом подобно американскому аппарату миссии DART, запущенной к астероиду Диморф осенью 2021 года. Второй же аппарат будет выполнять роль Hera, который к 2026 году запустит Европейское космическое агентство для анализа повреждений Диморфа.