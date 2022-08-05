NASA хочет сотрудничать с РФ

"После того как мы закончим с соглашением по перекрестным полетам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами. Наша долгосрочная цель - иметь совмещенный экипаж на всех полетах. Но это долгосрочная цель, надо сначала провести пару перекрестных полетов. Мы движемся шаг за шагом", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в сфере перекрестных полетов после истечения в 2024 году действующего соглашения.