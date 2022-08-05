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46 минут назад

NASA не исключает расширения договора о перекрестных полетах с РФ

ТАССиещё 1

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не исключает, что соглашение о перекрестных полетах с Россией может быть расширено и продлено после истечения нынешней договоренности в 2024 году. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

NASA хочет сотрудничать с РФ
Фото: соцсетисоцсети

"После того как мы закончим с соглашением по перекрестным полетам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами. Наша долгосрочная цель - иметь совмещенный экипаж на всех полетах. Но это долгосрочная цель, надо сначала провести пару перекрестных полетов. Мы движемся шаг за шагом", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в сфере перекрестных полетов после истечения в 2024 году действующего соглашения.

Соглашение о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA предусматривает проведение полетов до 2024 года включительно.
"Соглашение о перекрестных полетах предусматривает по одному полету "Союза" и SpaceX в год в 2022, 2023 и 2024 годах", - сказал Монталбано.

Наука и техника,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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