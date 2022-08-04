Samsung уберёт букву Z из названий своих смартфонов

Южнокорейская компания Samsung собралась отказаться от буквы Z в названиях моделей складных смартфонов Fold и Flip. Об этом сообщил портал Android Authority. По слухам, представители корпорации объявят о своём решении во время презентации Galaxy Unpacked 10 августа. Издание добавило, что букву Z хотят убрать из названий, якобы чтобы пользователям было легче ориентироваться в модельном ряде устройств компании.

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По данным издания, в отчёте компании утверждали, что символ Z не будут печатать на упаковке телефона.

Корреспонденты обратили внимание, что ещё в марте 2022 года в странах Восточной Европы Samsung убрала букву Z на смартфонах Fold и Flip. При этом компания официально никак не прокомментировала это изменение.

Литера Z стала неофициальным символом поддержки российских военных, которые проводят военную спецоперацию на Украине. Букву наносили на российскую военную технику. Со временем знак стал ассоциироваться с российской армией и по всему миру.

В марте швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа, на котором нарисована синяя буква Z на белом фоне. Вместо неё фирма решила использовать в соцсетях полное название фирмы Zurich.