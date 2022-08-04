В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

Samsung уберёт букву Z из названий своих смартфонов

Секрет Фирмы

Южнокорейская компания Samsung собралась отказаться от буквы Z в названиях моделей складных смартфонов Fold и Flip. Об этом сообщил портал Android Authority. По слухам, представители корпорации объявят о своём решении во время презентации Galaxy Unpacked 10 августа. Издание добавило, что букву Z хотят убрать из названий, якобы чтобы пользователям было легче ориентироваться в модельном ряде устройств компании.

Samsung уберёт букву Z из названий своих смартфонов
Фото: UnsplashUnsplash

По данным издания, в отчёте компании утверждали, что символ Z не будут печатать на упаковке телефона.

Корреспонденты обратили внимание, что ещё в марте 2022 года в странах Восточной Европы Samsung убрала букву Z на смартфонах Fold и Flip. При этом компания официально никак не прокомментировала это изменение.

Литера Z стала неофициальным символом поддержки российских военных, которые проводят военную спецоперацию на Украине. Букву наносили на российскую военную технику. Со временем знак стал ассоциироваться с российской армией и по всему миру.

В марте швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа, на котором нарисована синяя буква Z на белом фоне. Вместо неё фирма решила использовать в соцсетях полное название фирмы Zurich.

В Германии ввели уголовную ответственность за демонстрацию последней буквы латинского алфавита. А в Литве предложили приравнять литеру к нацистской символике.

Наука и техника,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители