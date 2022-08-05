Intel готовит компьютеры с WiFi 7

К 2024 году Intel планирует выпустить компьютеры и ноутбуки с поддержкой Wi-Fi 7. Как рассказал вице-президент Intel по беспроводным решениям Эрик Маклафлин, на основных рынках обновлённая техника появится в 2025 году.
Новейший стандарт беспроводной связи сможет обеспечивать соединение в два раза быстрее Wi-Fi 6 и 6E. Скорость Wi-Fi 7 сможет достигать 5,8 Гбит/с. Это соединение может передаваться устройствами с меньшими помехами за счёт одновременного использования частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также более нового диапазона 6 ГГц.
Текущему современному стандарту Wi-Fi 6 едва исполнилось два года. Первоначально он использовал полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц для улучшения доступности по сравнению с Wi-Fi 5, но позже Wi-Fi 6E добавил совместимость с 6 ГГц, чтобы немного разгрузить трафик.