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58 минут назад

Intel выпустит к 2024 году компьютеры с Wi-Fi 7 со скоростью до 5,8 Гбит/с

Игромания.руиещё 2

К 2024 году Intel планирует выпустить компьютеры и ноутбуки с поддержкой Wi-Fi 7. Как рассказал вице-президент Intel по беспроводным решениям Эрик Маклафлин, на основных рынках обновлённая техника появится в 2025 году.

Intel готовит компьютеры с WiFi 7
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новейший стандарт беспроводной связи сможет обеспечивать соединение в два раза быстрее Wi-Fi 6 и 6E. Скорость Wi-Fi 7 сможет достигать 5,8 Гбит/с. Это соединение может передаваться устройствами с меньшими помехами за счёт одновременного использования частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также более нового диапазона 6 ГГц.

Текущему современному стандарту Wi-Fi 6 едва исполнилось два года. Первоначально он использовал полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц для улучшения доступности по сравнению с Wi-Fi 5, но позже Wi-Fi 6E добавил совместимость с 6 ГГц, чтобы немного разгрузить трафик.

Наука и техника,Intel,
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