VPN в России могут начать маркировать отметкой «18+»

Ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением о введении новой меры в отношении VPN-сервисов.

Кудж предлагает маркировать их знаком «18+». Инициатива, о которой идёт речь, предполагает добавление пометки, расшифровывающей маркировку, — «Содержит угрозы информационной безопасности».

По мнению автора письма, предлагаемая мера поможет снизить риски утечки персональных данных россиян, защитить несовершеннолетних пользователей от «деструктивного и опасного контента», Кроме того, предполагается, что новая мера повысит «информационную грамотность и гигиену» пользователей.