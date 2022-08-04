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17 минут назад

VPN в России могут начать маркировать отметкой «18+»

Ferra.ru

Ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением о введении новой меры в отношении VPN-сервисов.

VPN в России могут начать маркировать отметкой «18+»
Фото: Legion-MediaLegion-Media

Кудж предлагает маркировать их знаком «18+». Инициатива, о которой идёт речь, предполагает добавление пометки, расшифровывающей маркировку, — «Содержит угрозы информационной безопасности».

По мнению автора письма, предлагаемая мера поможет снизить риски утечки персональных данных россиян, защитить несовершеннолетних пользователей от «деструктивного и опасного контента», Кроме того, предполагается, что новая мера повысит «информационную грамотность и гигиену» пользователей.

Наука и техника,Максут Шадаев,
1
18+
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