Почему шумят холодильники

Если вы заметили, что ваш холодильник шумит сильнее обычного, возможно, причина — в неполадках, пишет сайт sc21.ru.

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Как шумит исправный холодильник

Любая бытовая техника издает звуки при нормальной работе, но уровень шума не должен быть слишком высоким. Для холодильников установлена норма в 34 — 47 децибел. Для сравнения: настенные часы производят шум в 30 децибел.

Исправные холодильники шумят по следующим причинам:

из-за работы компрессора (обычно он издает рокот или шелест);

из-за действия пускового реле;

из-за работы вентилятора (характерно для системы No frost).

Кроме того, в некоторых современных моделях можно услышать звуки, похожие на гул ветра в трубах, и даже свист. Все это соответствует норме.

Как шумит сломанный прибор

Однако если холодильник начал шуметь слишком сильно, и такие звуки раздражают, это может говорить о неисправности. Вот какие шумы издает прибор, с которым не все в порядке:

стук, лязганье, звуки, похожие на громкое тиканье часов;

внезапный свист;

громкое щелканье пускового реле;

низкое гудение, переходящее в вибрацию.

Необычные звуки говорят об износе техники, ее перегрузке и, возможно, об утечке хладагента.

Еще один тревожный признак — вибрация стенок. Чтобы проверить, все ли нормально, приложите руку к стене холодильника. Если вы чувствуете, что вибрация пронизывает прибор, возможно, он неправильно установлен либо ослабело крепление мотора-компрессора.

Стоит разобраться в проблеме, если холодильник, который не переносили с места на место и не трясли, вдруг начал сильно шуметь. Это тоже говорит о поломке.