Почему шумят холодильники

Если вы заметили, что ваш холодильник шумит сильнее обычного, возможно, причина — в неполадках, пишет сайт sc21.ru.
Любая бытовая техника издает звуки при нормальной работе, но уровень шума не должен быть слишком высоким. Для холодильников установлена норма в 34 — 47 децибел. Для сравнения: настенные часы производят шум в 30 децибел.
Исправные холодильники шумят по следующим причинам:
Кроме того, в некоторых современных моделях можно услышать звуки, похожие на гул ветра в трубах, и даже свист. Все это соответствует норме.
Однако если холодильник начал шуметь слишком сильно, и такие звуки раздражают, это может говорить о неисправности. Вот какие шумы издает прибор, с которым не все в порядке:
Необычные звуки говорят об износе техники, ее перегрузке и, возможно, об утечке хладагента.
Еще один тревожный признак — вибрация стенок. Чтобы проверить, все ли нормально, приложите руку к стене холодильника. Если вы чувствуете, что вибрация пронизывает прибор, возможно, он неправильно установлен либо ослабело крепление мотора-компрессора.
Стоит разобраться в проблеме, если холодильник, который не переносили с места на место и не трясли, вдруг начал сильно шуметь. Это тоже говорит о поломке.
Если вы обнаружили перечисленные признаки, обратитесь к мастеру.