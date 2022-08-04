Китайский автопроизводитель будет выпускать смартфоны

Китайский автогигант Nio зарегистрировал в Шанхае дочернюю компанию Nio Mobile Technologies с уставным капиталом в $100 млн. «Дочка» Nio займется производством смартфонов и представит первое устройство уже в следующем году, сообщает портал ArenaEV.
Nio Mobile Technologies будет разрабатывать, производить и продавать различные гаджеты, включая смартфоны, носимую электронику и устройства связи. Также отмечается, что компания займется разработкой программного обеспечения и оборудования для искусственного интеллекта. Детали этого направления пока не уточняются.
Генеральный директор Nio Лихонг Кин подтвердил, что компания действительно планирует выпустить собственный смартфон и придерживаться ежегодного графика обновлений модельного ряда, так же как Apple. Глава Nio также заявил, что смартфон компании получит эксклюзивные функции, которых нет ни на одном другом устройстве на рынке.
Более точная информация о стоимости и дате анонса смартфона от автопроизводителя не раскрываются.