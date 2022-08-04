Китайский автопроизводитель будет выпускать смартфоны

Китайский автогигант Nio зарегистрировал в Шанхае дочернюю компанию Nio Mobile Technologies с уставным капиталом в $100 млн. «Дочка» Nio займется производством смартфонов и представит первое устройство уже в следующем году, сообщает портал ArenaEV.

Фото: Nio Nio

Nio Mobile Technologies будет разрабатывать, производить и продавать различные гаджеты, включая смартфоны, носимую электронику и устройства связи. Также отмечается, что компания займется разработкой программного обеспечения и оборудования для искусственного интеллекта. Детали этого направления пока не уточняются.

Генеральный директор Nio Лихонг Кин подтвердил, что компания действительно планирует выпустить собственный смартфон и придерживаться ежегодного графика обновлений модельного ряда, так же как Apple. Глава Nio также заявил, что смартфон компании получит эксклюзивные функции, которых нет ни на одном другом устройстве на рынке.