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1 час назад

Стали известны подробности о новой возможности WhatsApp

Lenta.ruиещё 1

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с групповыми чатами. Подробности стали известны специалистам портала WABetaInfo.

Стали известны подробности о новой возможности WhatsApp
Фото: ReutersReuters

Так, пользователи WhatsApp смогут посмотреть бывших участников групповой беседы. Чтобы узнать, кто из собеседников покинул чат или был удален администратором, необходимо будет зайти в раздел «Данные группы». Отмечается, что в списке бывших участников будут отображаться только те, кто покинул группу за последние 60 дней.

По данным портала, тестировщики заметили нововведение в бета-версии мессенджера для устройств под управлением iOS и Android. Когда новая возможность станет доступна для всех пользователей, не уточняется.

В июне сообщалось, что разработчики WhatsApp увеличили максимальное количество участников групповых чатов с 256 до 512. Теперь юзеры могут либо сразу создать беседу со всеми 512 участниками, либо добавить их позднее. Как уточнили в WABetaInfo, обновление заработало у пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

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