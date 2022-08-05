Стали известны подробности о новой возможности WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с групповыми чатами. Подробности стали известны специалистам портала WABetaInfo.

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Так, пользователи WhatsApp смогут посмотреть бывших участников групповой беседы. Чтобы узнать, кто из собеседников покинул чат или был удален администратором, необходимо будет зайти в раздел «Данные группы». Отмечается, что в списке бывших участников будут отображаться только те, кто покинул группу за последние 60 дней.

По данным портала, тестировщики заметили нововведение в бета-версии мессенджера для устройств под управлением iOS и Android. Когда новая возможность станет доступна для всех пользователей, не уточняется.