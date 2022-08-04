США проверит электросети страны для перехода на возобновляемую энергию

Как сообщает издание The Register, министерство энергетики США выделило $26 млн на исследования, призванные доказать готовность американской инфраструктуры к полному переходу на возобновляемую энергию. Эта мера предпринята в рамках закона, подписанного президентом Джо Байденом в прошлом году.

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Для проверки специалисты возведут 10 тестовых площадок при солнечных и ветряных электростанциях, вырабатывающих не менее 10 МВт энергии. Так как одна из основных проблем возобновляемого электроснабжения заключается в нестабильности источников, правительство хочет выяснить, сможет ли «зеленая» сеть работать без перебоев в любое время суток и при любом потреблении.