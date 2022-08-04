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35 минут назад

США проверит электросети страны для перехода на возобновляемую энергию

Мария Иванова

Как сообщает издание The Register, министерство энергетики США выделило $26 млн на исследования, призванные доказать готовность американской инфраструктуры к полному переходу на возобновляемую энергию. Эта мера предпринята в рамках закона, подписанного президентом Джо Байденом в прошлом году.

США проверит электросети страны для перехода на возобновляемую энергию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для проверки специалисты возведут 10 тестовых площадок при солнечных и ветряных электростанциях, вырабатывающих не менее 10 МВт энергии. Так как одна из основных проблем возобновляемого электроснабжения заключается в нестабильности источников, правительство хочет выяснить, сможет ли «зеленая» сеть работать без перебоев в любое время суток и при любом потреблении.

По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, граждане страны не должны выбирать между надежным и чистым источником электроэнергии, так как правительство активно работает над созданием безотходной экономики к 2050 году.

Наука и техника,Дженнифер Грэнхолм,Джозеф Байден,
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