В загоне для овец нашли обломки Spacex

Обломок, который, как считается, упал на Землю 9 июля, был обнаружен на прошлой неделе в Далгети — отдаленном районе недалеко от Снежных гор в Австралии, примерно в пяти часах езды к юго-западу от Сиднея.

Фото: AstroNews AstroNews

Австралийское космическое агентство в своем заявлении подтвердило, что это обломки одной из миссий Маска, и попросило местных жителей сообщать о любых дальнейших находках в SpaceX.

Астрофизик Брэд Такер заявил, что это часть ствола, сброшенного капсулой Crew-1, когда она снова вошла в атмосферу Земли в 2021 году.

Также поступают и другие сообщения о космическом мусоре, обнаруженном в близлежащих владениях.

Такер добавил, что большая часть обломков попадает в море, но с ростом космической промышленности во всем мире, некоторое количество космического мусора, скорее всего, будет падать и на землю. Существует вероятность того, что он может однажды ударить и по населенному пункту.

Бенджамин Рид, старший директор программы пилотируемых космических полетов SpaceX, заявил журналистам во время пресс-конференции, что компании известно об этих сообщениях, и у них есть команда, которая занимается этим вопросом. SpaceX связалась с властями, включая Государственный департамент США и Австралийское космическое агентство. Также Рид добавил, что самая важная новость для них заключается в том, что никто не пострадал.

Crew-1 стал вторым пилотируемым полетом космического корабля Crew Dragon. Он был запущен из Флориды в ноябре 2020 года и приводнился в Мексиканском заливе в мае 2021 года.