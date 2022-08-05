В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
39 минут назад

Обломки SpaceX обнаружены в загоне для овец в Австралии

AstroNewsиещё 1

Обломок, который, как считается, упал на Землю 9 июля, был обнаружен на прошлой неделе в Далгети — отдаленном районе недалеко от Снежных гор в Австралии, примерно в пяти часах езды к юго-западу от Сиднея.

В загоне для овец нашли обломки Spacex
Фото: AstroNewsAstroNews

Австралийское космическое агентство в своем заявлении подтвердило, что это обломки одной из миссий Маска, и попросило местных жителей сообщать о любых дальнейших находках в SpaceX.

Астрофизик Брэд Такер заявил, что это часть ствола, сброшенного капсулой Crew-1, когда она снова вошла в атмосферу Земли в 2021 году.

Также поступают и другие сообщения о космическом мусоре, обнаруженном в близлежащих владениях.

Такер добавил, что большая часть обломков попадает в море, но с ростом космической промышленности во всем мире, некоторое количество космического мусора, скорее всего, будет падать и на землю. Существует вероятность того, что он может однажды ударить и по населенному пункту.

Бенджамин Рид, старший директор программы пилотируемых космических полетов SpaceX, заявил журналистам во время пресс-конференции, что компании известно об этих сообщениях, и у них есть команда, которая занимается этим вопросом. SpaceX связалась с властями, включая Государственный департамент США и Австралийское космическое агентство. Также Рид добавил, что самая важная новость для них заключается в том, что никто не пострадал.

Crew-1 стал вторым пилотируемым полетом космического корабля Crew Dragon. Он был запущен из Флориды в ноябре 2020 года и приводнился в Мексиканском заливе в мае 2021 года.

Секция ствола Dragon соединяет капсулу с ракетой Falcon 9 при подъеме. На одной половине ствола установлена солнечная батарея, а на второй — радиатор для отвода тепла. Капсула сбрасывает ствол незадолго до входа в атмосферу.

Наука и техника,SpaceX,Роскосмос,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители