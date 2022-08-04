Сегодня в космос отправятся как минимум четыре ракеты-носителя

Портал Space.com сообщает, что сегодняшний день выдался необычайно богатым на запуски ракет: за сутки в разных точках мира пройдет четыре пуска от четырех частных компаний. Два из них (Rocket Lab и United Launch Alliance) уже состоялись, еще два (Blue Origin и SpaceX) пройдут до конца дня.