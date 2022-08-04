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48 минут назад

Сегодня в космос отправятся как минимум четыре ракеты-носителя

Мария Иванова

Портал Space.com сообщает, что сегодняшний день выдался необычайно богатым на запуски ракет: за сутки в разных точках мира пройдет четыре пуска от четырех частных компаний. Два из них (Rocket Lab и United Launch Alliance) уже состоялись, еще два (Blue Origin и SpaceX) пройдут до конца дня.

Сегодня в космос отправятся как минимум четыре ракеты-носителя
Фото: SpaceXSpaceX

Новозеландский филиал Rocket Lab запустил ракету-носитель Electron, которая доставила на орбиту спутник для Национального разведывательного управления США. Американская United Launch Alliance вывела аппарат для системы раннего обнаружения баллистических ракет Космических сил США. Blue Origin совершит очередной туристический рейс, а SpaceX намерена отправить в космос корейский аппарат Korea Pathfinder.

Источник Space.com также утверждает, что, помимо всего прочего, два запуска должны состояться в Китае, но официальных подтверждений этой информации нет.

Наука и техника,SpaceX,
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