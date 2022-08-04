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1 час назад

В Сети появился первый тест видеокарты Intel Arc A750 — она мощнее RTX 3060

Мария Иванова

Официальный YouTube-канал компании Intel опубликовал короткий ролик, где производитель продемонстрировал бенчмарк видеокарты Arc A750 — среднюю модель линейки Alchemist. Если верить видео, GPU превосходит ближайшего конкурента в лице GeForce RTX 3060 в среднем на 15%.

В Сети появился первый тест видеокарты Intel Arc A750 — она мощнее RTX 3060
Фото: Gamers NexusGamers Nexus

В ролике Intel показывала производительность Arc A750 на примере видеоигры Control, известной высоким числом спецэффектов и требовательностью к ресурсам компьютера. На высоких настройках графики в разрешении 1440р графический процессор показал результат в 57-67 fps без резких просадок. Представители Intel также поделились графиком производительности, где результаты Arc A750 и RTX 3060 можно сравнить лично: согласно компании, устройство от INVIDIA немного, но все-таки отстает.

Ожидается, что Arc A750 поступит в продажу до конца сентября 2022 года — рекомендованная розничная цена видеокарты пока неизвестна.

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