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42 минуты назад

Как выбрать умные часы для ребенка: характеристики, функции, советы

Мария Иванова

Лето постепенно подходит к концу, а значит, совсем скоро наступит начало учебного года. Если ваш ребенок собирается пойти в первый класс или уже учится в младшей школе, для душевного спокойствия есть смысл задуматься о покупке детских умных часов — они помогут отслеживать местоположение ребенка и поддерживать связь, но обойдутся значительно дешевле смартфона. Как правильно выбрать умные часы для детей — читайте в нашем тексте.

Как выбрать умные часы для ребенка: характеристики, функции, советы
Фото: TCLTCL

Конструктивные нюансы

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Прежде всего, важно понимать, что маленький владелец часов будет носить их значительную часть дня. По пути в школу, на занятиях по физкультуре, во время игры во дворе, на прогулках и так далее. Из-за этого перед покупкой стоит внимательно подумать о двух ключевых факторах, и первый из них — это ремешок. Он должен быть прочным и подходящим ребенку по размеру: заранее измерьте запястье и посмотрите, хватит ли заявленной производителем длины. Не стоит брать часы, которые будут натирать или сидеть на руке впритык — дискомфорт сделает все только хуже. Также советуем проверить, можно ли сменить ремешок в домашних условиях. Это поможет вам сэкономить время и нервы на возможном ремонте устройства.

Второй фактор — это защита корпуса. Дети априори обращаются с гаджетами не так аккуратно, как взрослые, и это вдвойне актуально для умных часов, которые можно случайно замочить во время мытья рук под краном или разбить на детской площадке. Настоятельно рекомендуем выбирать часы среди ударопрочных и влагозащищенных моделей. Подобного рода устройства так или иначе живут недолго, но дополнительные меры защиты как минимум продлят срок их службы.

Система позиционирования

Главная задача умных часов для детей — это отслеживание геолокации ребенка, так что желательно подобрать гаджет, который способен передавать максимально точную информацию. Большинство часов определяют местоположение носителя при помощи одного из трех протоколов: GPS, LBS и Wi-Fi. Первый работает точно так же, как и стандартные автомобильные навигаторы — он вычисляет локацию через спутниковые данные, что позволяет снизить погрешность. LBS опирается на вышки сотовой связи, поэтому точность локации зависит от зоны покрытия оператора, чью SIM-карту вы вставили в устройство. Наконец, Wi-Fi рассчитывает координаты по беспроводным точкам: это повышает точность в помещениях, но в жизни довольно бесполезно.

Самым точным вариантом считается GPS, но стоит учитывать, что далеко не все детские часы поддерживают этот стандарт. Модели, работающие на базе мобильных операционных систем, зачастую определяют геолокацию через несколько каналов одновременно: например, GPS, ГЛОНАСС и LBS. Если вам нужна хорошая точность позиционирования, ищите нечто похожее — но будьте готовы заплатить за это дополнительные деньги.

Время автономной работы

Чем дольше часы работают без подзарядки, тем лучше — но на автономность влияет ряд нюансов. Например, как мы отчасти сказали выше, аппаратная платформа: продвинутые модели с SIM-картами и GPS жрут батарейку так же, как и обычный телефон, и садятся за один день.

Дополнительные функции

Большинство умных часов для детей вне зависимости от ценового сегмента предлагают схожий набор функций. Это отслеживание геолокации, голосовые звонки по громкой связи, оповещение родителей при выходе ребенка из очерченной на карте зоны и так далее. Но помимо этого многие модели предлагают дополнительные инструменты, которые могут как пригодиться, так и остаться совершенно не востребованными. Чтобы не переплачивать зря, подумайте, что из примеров ниже действительно нужно вам и вашему ребенку.

  • Датчик снятия с руки. Автоматически отправляет на телефон родителей уведомление, когда часы по какой-то причине снимаются. Опция для дополнительной безопасности ребенка.
  • Тревожная кнопка. Механизм работы зависит от конкретного производителя. Некоторые просто отправляют сигнал на смартфон родителя, другие начинают чаще передавать геолокацию, третьи включают диктофон.
  • Камера. Пригодится для видеозвонков, если вы хотите видеть ребенка во время связи.
  • Счетчик шагов и другие фитнес-приложения. Они могут превратить физическую активность в захватывающую игру — или просто позволят ребенку отслеживать собственную статистику, как фитнес-браслет.
  • Музыкальный проигрыватель. Благодаря ему часы могут заменить собой смартфон или отдельный плеер. Обычно музыка воспроизводится через встроенный динамик, но иногда поддерживается подключение беспроводных гарнитур
  • Доверенные контакты. Удобная функция, чтобы вашему ребенку могли звонить только вы и ваши родственники.
  • Голосовые помощники. В некоторые часы сегодня встраиваются умные помощники типа "Алисы" от "Яндекс". Функционально довольно бесполезная история, но детям нравится.
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