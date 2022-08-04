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1 час назад

Telegram тестирует отправку анимированных смайликов внутри сообщения

Газета.Ruиещё 1

Мессенджер Telegram тестирует возможность отправки анимированных смайликов внутри сообщения, передает портал Rozetked. На текущий момент смайлик «оживает» только в том случае, если послание пользователя состоит только из него — в нем нет других эмодзи, букв или символов.

В Telegram появится новая функция
Фото: Газета.руГазета.ру

Функция была обнаружена в бета-версии Telegram 8.9.0 для Android. Сообщается, что пользователи беты могут отправить анимированные смайлики вместе с текстом — в стандартном, не увеличенном виде. Дата запуска этой функции для широкого круга пользователей Telegram пока не раскрывается.

В июле стало известно, что в бета-версии Telegram также появилась функция запрета на отправку голосовых сообщений. Функция предполагает возможность разрешить посылать голосовые сообщения только отдельным контактам, однако воспользоваться запретом смогут только пользователи мессенджера с подпиской Premium.

Подписка Telegram Premium была запущена в июне 2022 года. Ее стоимость составляет 299 руб. Она гарантирует покупателю загрузку файлов объемом до 4 ГБ, скачивание файлов на максимальной скорости, до 1000 подписок на каналы, 20 папок с чатами и другие дополнительные функции.

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