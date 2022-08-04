Россияне кинулись скупать «умные» колонки

Специалисты «М.Видео — Эльдорадо» провели свежее исследование, которое показало, как менялся российский рынок «умных» колонок за первые полгода 2022-го.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказалось, что продажи гаджетов данной категории заметно выросли, если сравнивать с показателями за аналогичный период 2021 года. Причём речь идёт о более чем 70%-росте.

Так, с января по июнь текущего года жители России скупили около 780 тыс смарт-колонок с интеллектуальными голосовыми ассистентами. При этом денежный объём отрасли достиг примерно 6 млрд рублей.