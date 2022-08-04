Apple и Google основательно почистили свои магазины

Согласно новому отчету компании Pixalate, занимающейся защитой от мошенничества, во втором квартале 2022 года Apple и Google удалили 592 тыс приложений из App Store и Google Play, соответственно, что значительно больше, чем 220 тыс приложений, удаленных этими двумя компаниями в первом квартале.

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Apple удалила 439 000 приложений во втором квартале этого года. Основной причиной удаления приложений стало отсутствие обновлений в течение многих лет. Среди этих приложений 64% не получали обновления программного обеспечения по крайней мере два года или более. По данным Pixalate, 31% исключенных из списка приложений в App Store Apple не имели политики конфиденциальности.