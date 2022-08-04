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1 час назад

Археологи обнаружили самые древние зерна проса в Британии

Газета.Ruиещё 1

На территории Великобритании ученые обнаружили древние образцы сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает издание N+1.

Археологи обнаружили самые древние зерна проса в Британии
Фото: Matthew Brudenell et al./Antiquity.Matthew Brudenell et al./Antiquity.

На территории Европы просо распространилось во II тысячелетии до нашей эры. В некоторых публикациях сообщалось о более ранних находках, но их опровергали с помощью радиоуглеродного анализа.

Теперь Мэттью Бруденелл из Кембриджского университета и его коллеги исследовали археологический памятник бронзового века, датируемый 1500–850 годами до нашей эры. Он расположен к северу от города Норидж. Там обнаружили овальную столбовую постройку размером 6х3 метра и яму размерами 72 сантиметра в ширину и 38 сантиметров в глубину. В ней находились обожженные кремни, каменные орудия и керамика бронзового века, а также древесный уголь. Помимо этого, в ходе промывки грунта ученые извлекли остатки льна обыкновенного, 12 видов сорняков, а также злаков: пшеницы двузернянки, ячменя обыкновенного и проса обыкновенного. Археологи сообщили, что в яме находилось около 200 зерен проса, поэтому вероятность случайного попадания крайне мала.

Радиоуглеродный анализ показал, что растения выросли примерно в 980–820 и 920–810 годы до нашей эры, а конкретно просо — в 910–800 годах, что делает обнаруженные зерна древнейшими образцами проса на территории Британских островов.

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