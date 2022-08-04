Американские ученые «оживили» свинью через час после смерти

Ученые Йельского суверенитета смогли частично оживить свинью через час после смерти. Как сообщает РИА Новости, эксперты разработали специальную жидкость OrganEx, которая смогла предотвратить гибель клеток.
Во время эксперимента эксперты провоцировали у свиней, которые находились под общим наркозом, остановку сердца. Спустя час после прекращения жизнедеятельности животных подключали к аппарату жизнеобеспечения, который заменял работу легких и сердца, после чего постепенно вводили экспериментальный препарат.
Спустя шесть часов ряд функций клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены. При этом удалось ли полностью оживить свиней после операции — не уточняется.
Руководитель исследования, доктор Сэм Парния подчеркнул, что жидкость в будущем поможет сохранить донорские органы умерших людей, которые могут быть использованы для пересадки. Кроме того, в технология поможет оживлять людей и восстанавливать функции поврежденных органов.