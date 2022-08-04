Инсайдер раскрыл стоимость iPhone 14

Стоимость нового смартфона Apple iPhone 14 будет начинаться с $799, как и у iPhone 13 на старте продаж, сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова инсайдера.

Фото: Twitter Twitter

Источником слухов является аккаунт «yeux1122», зарегистрированный в корейском сервисе блогов Naver. По его данным, Apple не будет повышать цену на базовую модель, чтобы подстегнуть продажи и компенсировать общее снижение отгрузок на рынке смартфонов по всему миру.

Решение заморозить цену на iPhone 14, по словам инсайдера, было принято «на высшем уровне руководства» компании, несмотря на увеличение стоимости производства и продолжающиеся проблемы в цепочке поставок.

Осенью 2022 года Apple должна представить четыре смартфона из новой линейки — 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.