Как выбрать письменный стол для ребенка

В магазинах есть большой ассортимент письменных столов для школьников. Чтобы сориентироваться во всем этом многообразии и правильно выбрать нужный предмет мебели, надо знать, каких видов бывают письменные столы и по каким критериям их выбирают.
Расскажем подробно о том, каких разновидностей бывают письменные столы, предназначенные для школьников.
Такой стандартный письменный стол был, наверное, у каждого. Многие приобретают именно эту модель, потому что привыкли к ней. За таким столом можно делать уроки или работать за компьютером. Если стол стоит в небольшой комнате, можно приобрести предмет мебели с нижней полкой и ящиками с одной стороны, пишет aikea.by.
Семье, в которой сразу два школьника, хорошо подойдет стол-тандем. Такой предмет мебели с удлиненной столешницей рассчитан сразу на двух детей. Это очень удобно, однако стол-тандем требует достаточного пространства. Еще один нюанс — необходимо освещение для двух рабочих мест.
Компьютерный стол хорошо подойдет для ребенка постарше, однако не у всех моделей на столешнице есть дополнительное место для выполнения домашних заданий. Полезные детали таких столов — подставка под монитор и полочка для клавиатуры.
Для маленьких комнат подойдет угловой стол. Он позволяет задействовать угол, который часто остается пустым, и в целом сэкономить пространство. Если продумать все заранее, можно хорошо организовать рабочее пространство.
Стол-трансформер станет идеальным решением, если планируется одна покупка этого предмета мебели на все время учебы ребенка. В таких моделях можно менять высоту, корректировать наклон столешницы и другие параметры.
Покупатель должен выбирать тот или иной вид стола, исходя из размеров комнаты, количества детей в семье и собственного вкуса.
Детские письменные столы делаются из следующих материалов:
ДСП. Преимущество этого материала — низкая цена. Из недостатков — недолговечность и выделение вредных для здоровья формальдегидов.
МДФ. Хорошее соотношение цены — качество, при этом такой материал стоит дешевле древесины. Еще один плюс — экологичность.
Пластик. Это материал хорошо подойдет тем, кто стремится сэкономить. Однако пластиковые столы служат недолго.
Стекло. Требует бережного ухода. Не подходит для школьников младших классов, потому что они могут разбить стекло.
Металл и дерево. Для школьников обычно делают комбинированные столы из дерева и металла. Такие материалы подойдут в том случае, если они вписываются в интерьер.
Существуют стандарты высоты стола, рассчитанной на тот или иной рост и возраст ребенка. Вот эти параметры:
Чтобы школьнику было удобно сидеть за письменным столом, должны соблюдаться следующие параметры:
Школьнику будет удобно за письменным столом, который укомплектован дополнительными аксессуарами, например, ящичками. Они помогут освободить столешницу. Чтобы ребенок не травмировался, ящички должны выдвигаться легко.
Сайт aikea.by советует не покупать дорогой стол из дерева, потому что дети могут изрисовать его. При этом столы из дешевых материалов выбирать тоже не рекомендуется из-за их недолговечности. Стол с особым дизайном, который стоит немало денег, лучше не покупать не только из соображений экономии, и но и по причине того, что он будет отвлекать детей от рабочего процесса. Еще один совет — нужно заранее иметь в виду, что на столе будет располагаться компьютер: без ПК сегодня никто не обходится.