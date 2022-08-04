Как выбрать письменный стол для ребенка

В магазинах есть большой ассортимент письменных столов для школьников. Чтобы сориентироваться во всем этом многообразии и правильно выбрать нужный предмет мебели, надо знать, каких видов бывают письменные столы и по каким критериям их выбирают.

Фото: "Яндекс Маркет" "Яндекс Маркет"

Виды детских письменных столов

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Расскажем подробно о том, каких разновидностей бывают письменные столы, предназначенные для школьников.

Классическая модель

Hoff

Такой стандартный письменный стол был, наверное, у каждого. Многие приобретают именно эту модель, потому что привыкли к ней. За таким столом можно делать уроки или работать за компьютером. Если стол стоит в небольшой комнате, можно приобрести предмет мебели с нижней полкой и ящиками с одной стороны, пишет aikea.by.

Стол-тандем для двоих

"Яндекс Маркет"

Семье, в которой сразу два школьника, хорошо подойдет стол-тандем. Такой предмет мебели с удлиненной столешницей рассчитан сразу на двух детей. Это очень удобно, однако стол-тандем требует достаточного пространства. Еще один нюанс — необходимо освещение для двух рабочих мест.

Компьютерный стол

Ozon

Компьютерный стол хорошо подойдет для ребенка постарше, однако не у всех моделей на столешнице есть дополнительное место для выполнения домашних заданий. Полезные детали таких столов — подставка под монитор и полочка для клавиатуры.

Угловой стол

Ozon

Для маленьких комнат подойдет угловой стол. Он позволяет задействовать угол, который часто остается пустым, и в целом сэкономить пространство. Если продумать все заранее, можно хорошо организовать рабочее пространство.

Трансформер

Mealux

Стол-трансформер станет идеальным решением, если планируется одна покупка этого предмета мебели на все время учебы ребенка. В таких моделях можно менять высоту, корректировать наклон столешницы и другие параметры.

Покупатель должен выбирать тот или иной вид стола, исходя из размеров комнаты, количества детей в семье и собственного вкуса.

Материалы

Детские письменные столы делаются из следующих материалов:

ДСП. Преимущество этого материала — низкая цена. Из недостатков — недолговечность и выделение вредных для здоровья формальдегидов.

МДФ. Хорошее соотношение цены — качество, при этом такой материал стоит дешевле древесины. Еще один плюс — экологичность.

Пластик. Это материал хорошо подойдет тем, кто стремится сэкономить. Однако пластиковые столы служат недолго.

Стекло. Требует бережного ухода. Не подходит для школьников младших классов, потому что они могут разбить стекло.

Металл и дерево. Для школьников обычно делают комбинированные столы из дерева и металла. Такие материалы подойдут в том случае, если они вписываются в интерьер.

По каким критериям надо выбирать стол

По росту ребенка

Существуют стандарты высоты стола, рассчитанной на тот или иной рост и возраст ребенка. Вот эти параметры:

На ребенка ростом 80 см и возрастом 1 год рассчитан стол высотой 34 см.

На ребенка ростом 80-90 см и возрастом 2-3 года рассчитан стол высотой 38 см.

На ребенка ростом 90-100 см и возрастом 2-4 года рассчитан стол высотой 43 см.

На ребенка ростом 100-109 см и возрастом 4-5 лет рассчитан стол высотой 46-48 см.

На ребенка ростом 110-119 см и возрастом 5-7 лет рассчитан стол высотой 52-54 см.

На ребенка ростом 120-129 см и возрастом 7-9 лет рассчитан стол высотой 54-57 см.

На ребенка ростом 130-139 см и возрастом 9-11 лет рассчитан стол высотой 58-64 см.

На ребенка ростом 140-149 см и возрастом 11-13 лет рассчитан стол высотой 64-69 см.

На ребенка ростом 150-159 см и возрастом 13-15 лет рассчитан стол высотой 70-75 см.



По степени комфорта для ребенка

Чтобы школьнику было удобно сидеть за письменным столом, должны соблюдаться следующие параметры:

столешница должна находиться на уровне солнечного сплетения;

плечи ребенка не должны напрягаться, когда руки лежат на столе;

когда школьник сидит за столом, локоть его прямой опущенной руки должен быть ниже стола на 50 мм;

в сидячем положении школьника расстояние от его бедра до стола должно составлять 150 мм.

Наличие аксессуаров

Школьнику будет удобно за письменным столом, который укомплектован дополнительными аксессуарами, например, ящичками. Они помогут освободить столешницу. Чтобы ребенок не травмировался, ящички должны выдвигаться легко.