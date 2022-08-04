Астрономы поймали сигналы, нарушающие законы физики

Ученые зафиксировали исходящие из космического пространства радиоволны, которые, по их словам, «бросили вызов» законам физики. Источник сигналов находился на расстоянии около 800 миллионов световых лет от Солнечной системы, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: NASA NASA

Ученые проследили радиоволны до скопления галактик Abell 3266. Они отметили, что обнаружить их было очень сложно – для этого потребовалось применить «сложный алгоритм» к изображениям радио- и рентгеновских телескопов. Выявленные объекты представляли собой «ископаемый радиоисточник, радиореликт и радиогало».

Известно, что при столкновении галактик огромное количество энергии преобразуется в ионизированный газ или плазму и генерирует разнообразное излучение на радиоволнах. Один из примеров такого явления – радиореликты. Они расположены на окраинах скоплений и имеют дугообразную форму, а «питаются» от проходящих через плазму ударных волн.

Радиогало – нестабильные источники, расположенные ближе к центру скоплений. Их поддерживает турбулентность в горячей плазме. Ископаемый радиоисточник представляет собой остатки излучения погибшей сверхмассивной звезды в центре галактики.

В ходе исследования исследователи пришли к выводу, что радиореликт Abell 3266 не похож ни на один радиообъект, который ученые когда-либо видели раньше. Так, он имел необычную вогнутую форму.

«Наши лучшие физические модели просто не могут соответствовать этим данным», – подчеркнули астрономы.

Результаты исследования продемонстрировали, что ученые пока не слишком хорошо представляют себе принципы формирования таких объектов. Они намерены продолжать наблюдения, чтобы полностью раскрыть историю Abell 3266 и составляющих ее радиогалактик.