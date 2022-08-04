Создан компьютерный корпус со встроенным аквариумом для рыбок

По словам MetalFish, такая конструкция позволит владельцам ПК чувствовать себя «расслабленными и спокойными». Размеры корпуса составляют 370x250x290мм. По подсчетам портала, если аквариум занимает примерно половину объема корпуса, то его вместимость составляет около 13 литров.

В комплект к компьютеру-аквариуму входит фильтр-насос с подключением к USB. Производитель не сообщил, будет ли компьютер больше греться от наличия аквариума, однако Tom's Hardware больше опасается за рыб — в материале указывается, что долгая игра на компьютере может нагреть воду, создав питомцам не очень комфортную обстановку.