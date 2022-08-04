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1 час назад

Создан компьютерный корпус со встроенным аквариумом для рыбок

Газета.Ru

Китайская компания MetalFish разработала новый компьютерный корпус под названием Y2 Fish Tank Chassis для своей линейки, сообщает портал Tom's Hardware. Его отличительной особенностью является встроенный аквариум для рыбок.

Создан компьютерный корпус со встроенным аквариумом для рыбок
Фото: MetalFishMetalFish

По словам MetalFish, такая конструкция позволит владельцам ПК чувствовать себя «расслабленными и спокойными». Размеры корпуса составляют 370x250x290мм. По подсчетам портала, если аквариум занимает примерно половину объема корпуса, то его вместимость составляет около 13 литров.

В комплект к компьютеру-аквариуму входит фильтр-насос с подключением к USB. Производитель не сообщил, будет ли компьютер больше греться от наличия аквариума, однако Tom's Hardware больше опасается за рыб — в материале указывается, что долгая игра на компьютере может нагреть воду, создав питомцам не очень комфортную обстановку.

Стоимость Y2 Fish Tank Chassis в Китае составляет около $75 (около 4,5 тыс.).

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