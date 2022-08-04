"Яндекс" назвал самые популярные схемы телефонных мошенников

Специалисты Яндекс, совместно с аналитическим агентством А2:Research, представили список самых распространённых в последнее время схем телефонного мошенничества. По словам экспертов, именно к ним злоумышленники прибегали чаще всего за последние три месяца.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На первом месте расположился метод, в которого звонившие мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали жертвам о мнимом получении запроса на перевод большой суммы денег с их банковских счетов. С подобным столкнулось 28% опрошенных.

23% пришлось на долю тех, кого пытались убедить в оформлении кредита на их имя. Также злоумышленники частенько прибегали к звонкам, в которых оповещали своих жертв о якобы крупном выигрыше. Таким образом они пытались обмануть около 17% опрошенных.