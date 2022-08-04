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33 минуты назад

Яндекс раскрыл самые популярные способы схемы телефонных мошенников

Ferra.ruиещё 1

Специалисты Яндекс, совместно с аналитическим агентством А2:Research, представили список самых распространённых в последнее время схем телефонного мошенничества. По словам экспертов, именно к ним злоумышленники прибегали чаще всего за последние три месяца.

"Яндекс" назвал самые популярные схемы телефонных мошенников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На первом месте расположился метод, в которого звонившие мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали жертвам о мнимом получении запроса на перевод большой суммы денег с их банковских счетов. С подобным столкнулось 28% опрошенных.

23% пришлось на долю тех, кого пытались убедить в оформлении кредита на их имя. Также злоумышленники частенько прибегали к звонкам, в которых оповещали своих жертв о якобы крупном выигрыше. Таким образом они пытались обмануть около 17% опрошенных.

Эксперты также рассказали, что около 70% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством всего лишь за последние три месяца.

Наука и техника,Анатолий Лебедев,Яндекс,
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