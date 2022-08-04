Учёные создали солнечную батарею для часов, которая заряжается за 30 минут

Группа учёных из Университета Суррея разработали крайне интересную технологию. Их возобновляемая и перезаряжаемая батарея способна совершить прорыв в сфере носимых гаджетов и «умных» девайсов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о созданной специалистами фотоперезаряжаемой системе с перовскитными солнечными элементами. Сообщается, что благодаря специальной технологии объединения частей, система демонстрирует высокую плотность энергии и объёма, сравнимую с современными микробатареями и суперконденсаторы.

При этом сообщается, что всего лишь за 30 секунд на солнечном свете такие батареи способны зарядиться достаточно, чтобы увеличить время автономной работы «умных» устройства на десятки минут.