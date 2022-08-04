В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

Учёные создали батарею для «умных» часов, заряжающуюся за 30 секунд от Солнца

Ferra.ru

Группа учёных из Университета Суррея разработали крайне интересную технологию. Их возобновляемая и перезаряжаемая батарея способна совершить прорыв в сфере носимых гаджетов и «умных» девайсов.

Учёные создали солнечную батарею для часов, которая заряжается за 30 минут
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о созданной специалистами фотоперезаряжаемой системе с перовскитными солнечными элементами. Сообщается, что благодаря специальной технологии объединения частей, система демонстрирует высокую плотность энергии и объёма, сравнимую с современными микробатареями и суперконденсаторы.

При этом сообщается, что всего лишь за 30 секунд на солнечном свете такие батареи способны зарядиться достаточно, чтобы увеличить время автономной работы «умных» устройства на десятки минут.

По словам учёных, разработанная ими технология будет полезна при создании носимых гаджетов, работающих без перезарядки в течение длительного времени.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители