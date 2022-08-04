За полгода число вирусов под Linux увеличилось более чем в 6 раз

Группа исследователей из Atlas VPN провели свежее исследование. Оно показало бурный рост числа вредоносных программ, написанных специально под операционную систему Linux.
Оказалось, что с начала 2022 года их стало на 646% больше прежнего. Так, если ещё в первом полугодии 2021 года их число достигало лишь 226,3 тыс штук, то сейчас речь идёт о 1,69 млн. При этом за последние 6 месяцев количество вредоносов увеличилось сильнее, чем за весь прошлый год.
Специалисты считают, что связано это с тем, что Linux лежит в основе множества облачных сервисов и устройств интернета вещей. Таким образом, взломав систему, злоумышленники могут «зомбировать» эти девайсы и подключить их к ботнет-сетям.