NASA запустит лунную ракету 29 августа

NASA рассматривают 29 августа в качестве основной даты запуска ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1. Об этом сообщил представитель управления и руководитель программы Майк Сарафин. Его слова приводит «Интерфакс».

Сарафин отметил, что NASA уже зарезервировали Восточный полигон на 29 августа. При этом, по его словам, если ракету не получится запустить в намеченную дату, то следующие стартовые окна откроются 2 и 5 сентября.

Ракету с кораблем доставят на площадку 18 августа, затем с ней проведут предстартовую подготовку и заправят ее баки топливом, добавила представительница NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

Космический корабль запустят с комплекса 39B центра имени Кеннеди в штате Флорида.