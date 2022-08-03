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11 минут назад

NASA запустит лунную ракету 29 августа

Елена Прошина

NASA рассматривают 29 августа в качестве основной даты запуска ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1. Об этом сообщил представитель управления и руководитель программы Майк Сарафин. Его слова приводит «Интерфакс».

NASA запустит лунную ракету 29 августа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сарафин отметил, что NASA уже зарезервировали Восточный полигон на 29 августа. При этом, по его словам, если ракету не получится запустить в намеченную дату, то следующие стартовые окна откроются 2 и 5 сентября.

Ракету с кораблем доставят на площадку 18 августа, затем с ней проведут предстартовую подготовку и заправят ее баки топливом, добавила представительница NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

Космический корабль запустят с комплекса 39B центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Напомним, что о планах запуска Orion к Луне стало известно еще в прошлом году. Даты неоднократно сдвигались. В частности, сначала планировалось запустить космический корабль в феврале, затем в мае-июле, а позже — в августе. В рамках миссии Orion пробудет на орбите Луны несколько недель, а затем вернется к Земле, его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Соответственно при запуске ракеты 29 августа это произойдет 10 октября.

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