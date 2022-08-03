Археологи нашли цепочку «призрачных» следов в пустыне штата Юта

Ученые, осматривая солончаковые равнины пустыни в штате Юта, обнаружили необычное явление. Это была цепочка «призрачных» следов, которые становились видимыми только после дождя, сообщает Live Science.

Фото: Мир24 Мир24

Сначала группа археологов заметила лишь несколько отпечатков. Но тщательные исследования с помощью георадара помогли выявить по меньшей мере 88 человеческих следов, которые принадлежали как взрослым, так и детям.

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Исследования показали, что цепочку следов оставили минимум 10 тысяч лет назад, когда современная пустыня представляла из себя влажные водно-болотные угодья. По мнению группы, люди обитали в этом районе во время ледникового периода.

Ранее стало известно, что пустыня Грейт-Солт-Лейк в древности была покрыта соленым озером, самым большим в Западном полушарии. Вследствие изменений климата оно постепенно высохло, оставив на поверхности слой соли.

Во время переходного этапа между озером и сухими солончаками эта область превратилась в болотистый край, пригодный для обитания людей. Ученые предположили, что в то время группа из нескольких человек прошла по мелководью. Вода быстро заполняла оставленные ими следы.

Отпечатки также сохранились в слое грязи, который располагался под песком. Затем их покрыл слой соли, сделав неотличимыми от окружающего ландшафта.

Ученые пояснили, что после дождя следы наполняются влагой и становятся более темными, чем окружающая поверхность. Поэтому их можно разглядеть без специальных приспособлений наподобие георадара. Высыхая, они вновь становятся бесцветными и невидимыми.

«Обнаружение такого количества древних следов – это открытие, которое случается раз в жизни», – отметила куратор археологических работ Ани Киттерман.

Интересно, что в 2021 году в полутора километрах от этого места нашли остатки лагеря охотников-собирателей. Сохранились древний очаг, каменные орудия для приготовления пищи, груда костей животных и семена табака. Возможно, люди, оставившие следы в пустыне, жили именно там.