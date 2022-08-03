Астрономы допустили существование планет из темной материи

Большая часть темной материи во Вселенной может существовать в форме плотных шаров размером с Нептун, гласит новая гипотеза астрономов. Такие «планеты» остались бы невидимыми для человечества. Но они, вероятно, способны собирать вокруг себя атмосферы из водорода и гелия, где протекает ядерный синтез. Такие атмосферы дали бы исследователям указание на их присутствие, сообщает Space.com.

Фото: NASA NASA

Темная материя – гипотетическое вещество, из которого, как считается, состоит большая часть космического пространства. На ее наличие указывают косвенные признаки, например, слишком быстрое движение звезд и галактик. Но ученым никогда не удавалось наблюдать темную материю напрямую.

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Новая гипотеза может объяснить, почему так происходит. Согласно ей, темная материя не распределена равномерно во Вселенной, а собрана в шары различного размера, и эти шары пока ускользают от земных детекторов.

Исследование гласит, что планеты из темной материи сформировались раньше, чем все остальные объекты Вселенной. В ранние времена Вселенная представляла собой горячую плазму. Обычная материя находилась под влиянием излучения и была разъединена на атомы. Но темная материя не взаимодействовала ни с обычной материей, ни со светом, и могла собираться в крупные планеты.

По мере остывания Вселенной эти планеты сначала накопили слой гелия (поскольку это было первый элемент, отделившийся от плазменного состояния Вселенной), а затем – водорода.

«Слой водорода был бы теплым, поскольку он гравитационно связан с плотным объектом, и трение заставило бы его светиться», – отметили авторы научной работы.

Теоретические расчеты показали, что если водорода и гелия скопится слишком много, то эти вещества достигнут критического предела плотности и температур и запустят ядерный синтез. Возникшее свечение по яркости могло бы соперничать со сверхновой.

Исследователи обнаружили, что эти взрывы будут иметь те же энергии и частоты, что и рентгеновские всплески. Однако им еще предстоит установить, чем они могли бы отличаться от обычных астрофизических явлений. В перспективе, на основании этих данных астрономы смогут провести поиск планет из темной материи в уже существующих каталогах космических явлений.