Европейский астронавт полетит в космос в костюме с российской символикой

На костюме для астронавтов от итальянской компании Spacewear, в котором полетит итальянский летчик Уолтер Вилладеи, разместили шеврон с логотипом российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что костюм изготовлен из огнеупорной и антимагнитной ткани, у него – водонепроницаемые застежки, карманы, устойчивые к перегрузкам до 12 G и детекторы.

«В него будет одет полковник Уолтер Вилладеи во время научно-исследовательского полета на выдающемся Virgin Galactic SpaceShipTwo», – цитирует сообщение компании ТАСС.