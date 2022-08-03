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10 минут назад

Итальянский астронавт полетит в космос в костюме с российской символикой

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

На костюме для астронавтов от итальянской компании Spacewear, в котором полетит итальянский летчик Уолтер Вилладеи, разместили шеврон с логотипом российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Европейский астронавт полетит в космос в костюме с российской символикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что костюм изготовлен из огнеупорной и антимагнитной ткани, у него – водонепроницаемые застежки, карманы, устойчивые к перегрузкам до 12 G и детекторы.

«В него будет одет полковник Уолтер Вилладеи во время научно-исследовательского полета на выдающемся Virgin Galactic SpaceShipTwo», – цитирует сообщение компании ТАСС.

SpaceShipTwo – это суборбитальный туристический корабль. В нем могут лететь до шести пассажиров и два пилота. Его поднимают в воздух с помощью ракеты-носителя WhiteKnightTwo.

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