В Госдуме предложили «ослабить гегемонию» YouTube

«Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькевича – сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадет – но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?», – написал депутат в своём Telegram-канале.