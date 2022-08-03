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30 минут назад

В Госдуме предложили «ослабить гегемонию» YouTube

Елена Прошина

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил вместо блокировки YouTube «ослабить его гегемонию». Об этом сообщает Радио Sputnik.

В Госдуме предложили «ослабить гегемонию» YouTube
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Горелкин также добавил, что нельзя запрещать и технологию VPN, так как это неотъемлемая часть современных ИТ-процессов. Вместо этого депутат предлагает запрещать только те сервисы, которые похищают персональные данные пользователей.

«Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькевича – сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадет – но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?», – написал депутат в своём Telegram-канале.

Напомним, что ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предложила судить тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы. На это предложение быстро откликнулся председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он заявил, что введение ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается.

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